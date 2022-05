Rio Grande do Sul confirma 13ª morte por dengue em 2022

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou nesta terça-feira (3) mais uma morte por dengue no Estado. Com isso, chega a 13 o total de óbitos pela doença neste ano no Rio Grande do Sul, sendo o maior número já registrado desde 2000, início da série histórica de monitoramento da enfermidade.

Até o momento, foram 16.147 casos da doença registrados em 2022 no RS. Destes, 13.336 são autóctones (contraídos no próprio Estado).

O óbito mais recente foi registrado em Rondinha, no norte do Estado. Os demais óbitos foram de residentes das cidades de Horizontina — com duas mortes — Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Cachoeira do Sul, Lajeado, Chapada, Cristal do Sul, Igrejinha, Dois Irmãos, Boa Vista do Buricá e Jaboticaba.

As autoridades sanitárias alertam a população quanto à disseminação do vetor de transmissão, o mosquito Aedes aegypti. No momento, 442 municípios gaúchos são considerados infestados pelo inseto, também um recorde na série histórica no Estado.

