Autorizada segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos

A partir desta quarta-feira (4/5), os municípios gaúchos podem iniciar a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos e a partir de 60 anos para pessoas institucionalizadas. O reforço deve respeitar o intervalo de quatro meses desde a última dose.

“Estamos ampliando seguindo as orientações do Ministério da Saúde, com objetivo de manter os baixos índices de casos graves e óbitos pela doença na faixa etária mais suscetível à pandemia”, afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.