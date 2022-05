Confúcio Moura anuncia recursos para educação em Rondônia

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) registrou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), que participará, na próxima sexta-feira (6), do lançamento de um projeto de tecnologia nas escolas, que terá a participação do Instituto Federal de Educação, em Ji-Paraná (RO).

— O projeto consiste na criação, implantação e manutenção de um sistema de gerenciamento acadêmico e interface de usuário das escolas de educação básica no estado de Rondônia. Constitui-se no desenvolvimento de software e aplicativos de smartphone para profissionais de educação, alunos e pais. Para tanto, serão adquiridos equipamentos para as escolas e também laboratórios temáticos a serem distribuídos a 22 municípios do estado — esclareceu.

De acordo com o parlamentar, os recursos alocados para a realização desse projeto são oriundos de emendas da bancada de parlamentares do estado, inclusive de suas próprias emendas, o que chamou de uma “contribuição pessoal”. Destacou, ainda, que a iniciativa não será pontual: ele se comprometeu a dar continuidade ao projeto, “associado a outros procedimentos educacionais, como a valorização dos profissionais de educação, a avaliação de desempenho e a qualidade da educação”, declarou o senador.