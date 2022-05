Governo do Estado promove roadshow do Complexo Hospitalar de Santa Catarina

Interessados em discutir pontos sobre o projeto do novo Complexo Hospitalar de Santa Catarina podem participar do roadshow que será realizado pelo Governo do Estado nos dias 5, 6 e 9 de maio.

“O objetivo do evento é esclarecer dúvidas de potenciais interessados referentes ao projeto, às minutas de edital e ao contrato proposto para a concessão”, destaca a secretária da Fazenda (SEF) em exercício, Michele Roncalio.

As inscrições podem ser feitasneste linkaté esta quarta-feira, 4. Esta etapa prevê reuniões, com duração de 45 minutos para cada investidor, a serem feitas de forma individual. Na quinta-feira, 5, o evento será virtual e presencial, na sala de reuniões da SEF, no bloco 1 do Centro Administrativo do Governo, em Florianópolis. Nos dias 6 e 9, apenas virtualmente.

“O roadshow tem como principal objetivo apresentar o projeto aos investidores. Estamos recebendo inscrições de todo o país, bem como de investidores estrangeiros. Isso demonstra o interesse nesse projeto desenvolvido em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID", explica o diretor de Desestatização e Parcerias da Secretaria da Fazenda, Ramiro Zinder.

Anunciado pelo governador Carlos Moisés em 2020, o novo Complexo Hospitalar de Santa Catarina concentrará os serviços dos hospitais Nereu Ramos e Governador Celso Ramos, além do Infantil Joana de Gusmão e Maternidade Carmela Dutra. O projeto inclui reforma, construção, modernização, operação e manutenção, por meio de Parceria Público-Privada (PPP).

Os investimentos orçados somam R$ 872 milhões e a previsão é de aumento de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em 77%, incluindo unidades pediátrica e neonatal. Serão realizadas reformas e ampliações otimizando serviços comuns, como a hotelaria, serviços de manutenção, lavanderia, estoque de materiais, estacionamento, segurança, laboratório e transporte de enfermos, por exemplo.

No dia 20 de abril, foi realizada uma audiência pública sobre o novo Complexo Hospitalar. Na ocasião, foram apresentados estudos técnicos, minuta de contrato, aspectos da PPP e informações sobre o processo licitatório. Já a consulta pública sobre o projeto está disponível até dia 11 de maio.