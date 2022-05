Lasier: Barroso deveria explicar no Senado declarações sobre as Forças Armadas

O senador Lasier Martins (PODEMOS-RS) elogiou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por encontro com Luiz Fux para tratar da harmonia entre os poderes - Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Lasier Martins (PODEMOS-RS) voltou a pedir nesta terça-feira (3) que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), submeta à votação o requerimento de convite para esclarecimentos do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre declaração recente a respeito das relações entre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os militares. O ministro disse em um seminário internacional que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar o sistema eleitoral brasileiro .

— Eu acho que isso contribui e vai ao encontro de sua louvável iniciativa de hoje de conversar com o presidente do Supremo. Vindo mais um ministro experiente, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E acho que vai servir para dirimir dúvidas de estremecimento, neste momento, entre os dois poderes, disse em pronunciamento.

Lasier Martins elogiou o encontro ocorrido, no início da tarde desta terça, entre Rodrigo Pacheco e o presidente do STF, ministro Luiz Fux. Na ocasião, ambos conversaram sobre a harmonia entre os poderes e o respeito às regras constitucionais.

Por fim, o senador relatou sua participação na Festa Nacional da Soja, em Santa Rosa (RS). O município, lembrou Lasier Martins, deve receber em poucos dias o título de Berço Nacional da Soja, já que o Senado finalizou a votação do PL 5647/2019, que prevê essa homenagem. O projeto foi encaminhado à sanção presidencial.