Hospital Santo Antônio realiza 6 mil consultas por mês

Hospital Santo Antônio é hoje um dos principais do interior do estado (Foto: Jalmo Fornari)

O Hospital Santo Antônio conseguiu uma evolução significativa nos últimos 15 anos. Desde 2007 a entidade é administrada pela Associação Beneficente Santo Antônio presidida por Mirna Teresinha Braucks e conseguiu sair de um hospital local, com poucos funcionários, para um dos maiores promotores de saúde da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

O crescimento da entidade pode ser observado através do número de consultas que são realizadas todos os dias. Não é comum verificar veículos das mais diversas cidades do interior, que chegam com pacientes que buscam alguma das 18 especialidades que são oferecidas atualmente.

O HSA realiza cerca de 6 mil consultas por mês. Os números são referentes aos atendimentos realizados no ano de 2021, sendo que em parte do ano o mundo estava passando pela pandemia e o número de consultas eletivas diminuiu bastante, ou seja, a tendência é de que a média em 2022 seja ainda maior.

Atualmente a entidade atende as especialidades de Anestesiologia, Bucomaxilofacial, Cardiologista, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Gastroenterologia, Ginecologia / Obstetríca, Infectologia, Neurologia Clínica, Oftalmologia, Oftalmologia Visão Subnormal, Otorrino, Ottorino Pediátrico, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Traumatologia e Urologista.

