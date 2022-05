Secretaria de Saúde divulga balanço do dia D de Vacinação contra a gripe e o sarampo

O último sábado do mês de abril, 30, foi marcado pela realização do Dia D de Vacinação contra a gripe e o sarampo nos municípios catarinenses. Na data, foram vacinadas 161.433 pessoas, sendo 115.819 contra a gripe e 45.614 contra o sarampo.

Ao fim do dia D, a cobertura vacinal da gripe estava em 27,7%, com um total de 534.406 doses aplicadas desde o início da Campanha; e para o sarampo, de 34,22% para os trabalhadores da saúde e 9,96% para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com um total de 95.472 doses aplicadas entre os dias 4 e 30 de abril.

::: Clique aqui (https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/se/demas/localizasus) para conferir as coberturas em tempo real.

Arieli Fialho, gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC) considera a cobertura ainda baixa. Resultado que preocupa pois, com baixas coberturas vacinais, fica mais difícil controlar a circulação dos vírus que causam a gripe e o sarampo. Mais difícil, consequentemente, evitar que pessoas adoeçam gravemente ou, até mesmo, morram em decorrência dessas doenças.

“O nosso objetivo é alcançar as metas de coberturas vacinais que é de 90% para a gripe e de 95% para o sarampo, mas já estamos no meio da Campanha e a adesão da população ainda é pequena. Seguimos orientando os municípios para que promovam estratégias de vacinação, mas também precisamos contar com a população. Quem faz parte de um dos grupos prioritários ou tem filhos entre 6 meses e menos de 5 anos, deve procurar um ponto de vacinação até o dia 3 de junho para a atualização da caderneta de vacinação”, ressalta a gerente.

Nova etapa das Campanhas

A partir de agora, começa uma nova etapa das Campanhas, com a abertura da vacinação para todas as pessoas dos grupos prioritários.Confira os grupos:

GRIPE

Idosos com 60 anos ou mais;

Trabalhadores da saúde;

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

Gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto);

Indígenas;

Professores;

Pessoas com comorbidades;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Trabalhadores portuários;

Forças de segurança e salvamento e forças Armadas;

Funcionários do sistema prisional;

População privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Sarampo