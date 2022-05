Por meio do Assistir, Estado anuncia novos ambulatórios de especialidades

O governo do Estado anunciará, nesta terça-feira (3/5), os novos ambulatórios de especialidades do programa Assistir. O anúncio será no auditório do hospital da Associação Hospitalar Vila Nova, em Porto Alegre.

O evento contará com a participação do governador Ranolfo Vieira Júnior e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Aviso de pauta

O quê: anúncio de novos ambulatórios de especialidades do programa Assistir

Quando: terça-feira (3/5), às 10h

Onde: auditório do hospital da Associação Hospitalar Vila Nova (rua Catarino Andreatta, 115, bairro Vila Nova), em Porto Alegre