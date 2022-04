Senado celebra Dia do Trabalhador e abolição da escravidão nesta segunda

Ato promovido por centrais sindicais em São Paulo no Dia do Trabalhador, em 2019 - Agência Senado

O Senado promove na segunda-feira (2), a partir das 10h, uma sessão especial para comemorar três datas importantes do mês: o Dia do Trabalhador (1º), o dia da Abolição da Escravatura (13) e o Dia do Trabalhador Rural (25). O autor do requerimento para a sessão, que será em caráter semipresencial, foi apresentado pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

Na justificativa do requerimento (RQS 239/2022), Paim destaca a conexão entre os temas para sugerir uma única sessão, em que os parlamentares poderão dialogar com entidades representativas e movimentos sociais. Ele ainda observa que a sessão será uma oportunidade importante para abordar os impactos da crise econômica e social na realidade desses trabalhadores.

“Sabe-se que, em tempo de crises econômicas, como a que enfrentamos atualmente, os trabalhadores são os primeiros a sentir seus efeitos. Em relação ao 13 de Maio, faz-se o mesmo questionamento. Os efeitos da escravidão são sentidos até hoje. Seja na discriminação salarial, seja na segregação de cargos menos valorizados às pessoas pretas”, ressalta o senador no documento.