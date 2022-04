Para Confúcio Moura, o Brasil precisa de projeto de desenvolvimento visando ao futuro

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse é preciso colocar “o pé no chão, cair no mundo da realidade”, pois o Brasil tem muitos assuntos relevantes e que precisam ser tratados com seriedade - Agência Senado

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse, em seu pronunciamento nesta quarta-feira (27), que, apesar dos vários assuntos debatidos e dos muitos discursos “brilhantes” que ocorrem no Senado, é preciso colocar “o pé no chão, cair no mundo da realidade”, pois o Brasil tem muitos assuntos relevantes e que precisam ser tratados com seriedade.

Em sua opinião, o País precisa urgentemente iniciar um projeto de desenvolvimento bem planejado, objetivando o futuro da nação.

— Acredito que a melhor peça de planejamento seja um bom orçamento, um orçamento bem feito, no qual se cortem os excessos, os gastos desnecessários, enxugando a máquina administrativa, fazendo correções em muitas vinculações desnecessárias. Da mesma forma, é preciso aumentar o recurso discricionário para os investimentos de que o Brasil precisa, em ferrovias, em uma malha rodoviária melhor, em pontes, em estruturas escolares adequadas, no mundo da pesquisa científica. Tudo isso é muito necessário, e isso é possível de se fazer. Os países que melhoraram tiveram que fazer esse plano, esse pacto nacional — afirmou.

De acordo com o senador, perde-se muito tempo em discussões infrutíferas, que pouco contribuem para melhorias reais dos indicadores sociais e econômicos do País. Portanto, é preciso focar em assuntos fundamentais, como introduzir melhorias no sistema educacional brasileiro e na preservação do Bioma Amazônico.