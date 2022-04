Cidade de Cunha (SP) será capital nacional da cerâmica

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) foi a relatora do projeto. - Waldemir Barreto/Agência Senado

A cidade de Cunha (SP) receberá o título de Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura. O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (27), o projeto de lei que confere a homenagem ao município de 21,5 mil habitantes (PLC 65/2018). Ele segue agora para a sanção presidencial.

Cunha está localizada na Serra da Bocaina, na divisa com o estado do Rio de Janeiro. A produção de cerâmica de alta temperatura teve início nos anos 1970, a partir da introdução de uma técnica japonesa, mas a prática já fazia parte da história da cidade desde antes. É o que explica a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), relatora do projeto.

"A produção ceramista é parte indissociável da vida do município de Cunha, estando presente na região desde os tempos da ocupação pelos índios tamoios, tendo passado também pela atividade das 'paneleiras', que produziam utensílios com técnica rudimentar, queimadas em 'forno de barranco'", relata a senadora em seu parecer.

Eliziane também observa que os ateliês dos ceramistas são a principal atração turística do município, que desde 2005 realiza anualmente o Festival de Cerâmica de Cunha.