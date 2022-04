Palestra apresenta metodologia de pesquisa sobre potenciais criativos de Porto Alegre nesta terça, na CCMQ

Nesta terça-feira (26/4), às 9h30, ocorre a palestra “Potenciais criativos – caso Porto Alegre”. Será apresentada a metodologia de pesquisa desenvolvida para compreender os potenciais criativos a partir do estudo realizado em Porto Alegre, município piloto. A atividade integra o 2º Circuito RS Criativo, projeto de capacitação para empreendedores criativos.

Aberta à imprensa, a palestra será realizada em formato híbrido, presencialmente na sala Sergio Napp 1 – RS Criativo, na Casa de Cultura Mario Quintana (rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico da capital), e com transmissão ao vivo pelo do Facebook da Secretaria da Cultura (Sedac). O evento é gratuito, com vagas limitadas. Inscrições podem ser feitas por formulário eletrônico.

A iniciativa é uma parceria entre a Sedac, por meio do programa RS Criativo, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), pelo programa InovaRS RMLN, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), através do Departamento de Economia e Estatística, (DEE), além da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre e a da Feevale.

Aviso de pauta

