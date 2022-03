Petrópolis: comissão vai debater repasse de recursos e impacto na cadeia construtiva

A Comissão Temporária Externa de Petrópolis vai debater o diagnóstico, o impacto na cadeia construtiva e os repasses de recursos em audiência pública agendada para a próxima segunda-feira (4), às 10h30, na Câmara Municipal de Petrópolis.

Entre os convidados para a audiência estão representantes da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Petrópolis; do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA/RJ); e da Procuradoria-Geral do Município de Petrópolis. Senadores também esperam ouvir representantes do Ministério da Economia e do Ministério do Desenvolvimento Regional, além de vereadores. A reunião atende a requerimento do relator da comissão, senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Instalada em 14 de março, a comissão apresentará relatório apontando causas do desastre e irá propor políticas públicas para evitar que se repitam tragédias como a que deixou mais de 230 mortos no município da região serrana do Rio de Janeiro. O colegiado é presidido pelo senador Romário (PL-RJ).