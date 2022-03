Zenaide: povo está estarrecido com inflação e desemprego

Durante pronunciamento nesta quarta-feira (30), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) reiterou que a população brasileira está muito preocupada com a economia do país, com inflação, juros e desemprego em alta.

— A população não está estarrecida com a questão de um ministro A, B ou C do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão [referindo-se à decisão de Alexandre de Moraes em relação ao deputado federal Daniel Silveira]. O povo está estarrecido com 20 milhões com fome, o povo está estarrecido com o desemprego e mais ainda com a inflação! Um quilo de cenoura por R$ 13; feijão, R$10! Eu não falo nem em carne, porque o povo brasileiro não tem condições, a grande maioria, de comprar nem osso, quanto mais carne — afirmou ela.

A senadora também protestou contra os aumentos nos preços dos remédios e dos combustíveis, e disse que os bancos cobram juros extorsivos dos correntistas.

Meio ambiente

Ainda durante seu pronunciamento, Zenaide comemorou o avanço na tramitação do PL 1.304/2019, projeto de lei de sua autoria que prevê o aumento das penas e das multas a serem aplicadas em caso de crime ambiental. O texto foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado e agora segue para outra comissão da Casa: a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ela parabenizou o senador Confúcio Moura (MDB-RO), que foi o relator da matéria na CMA.