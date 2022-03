Contrato para retomada das obras do Multipalco do Theatro São Pedro é assinado

O contrato destina R$ 6,6 milhões para conclusão do Teatro Oficina, com capacidade para 200 espectadores - Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A Fundação Theatro São Pedro, vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), e a empresa EMIBM Engenharia e Inovação firmaram contrato, nesta quarta-feira (30/3), no Palácio Piratini, com o objetivo retomar as obras de engenharia e arquitetura do Complexo Multipalco Eva Sopher, em Porto Alegre. O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

O contrato, no valor de R$ 6,6 milhões, foi assinado pelo presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, e o representante da empresa EMIBM Engenharia e Inovação, José Maurício Vieira Barros. O valor estava previsto no programa Avançar na Cultura, do governo do Estado, que destinou R$ 94,5 milhões para investimento no setor cultural.

Durante o ato, o governador anunciou o encaminhamento de um remanejo orçamentário para viabilizar o aporte de mais R$ 17 milhões para o término das obras do Multipalco. “Agora que ficaram prontos os projetos para a conclusão da obra, vamos proceder o remanejo orçamentário para dar condições à Secretaria da Cultura de fazer a licitação e concluir essa obra depois de tantos anos de expectativa. O Theatro São Pedro é um templo da cultura no Rio Grande do Sul e esse aporte coroa o maior investimento da história recente do Estado na área da cultura, respeitando este setor que é importante inclusive economicamente”, disse Leite.

“As obras que agora terão continuidade com o investimento do Estado materializam um sonho antigo compartilhado com a comunidade cultural gaúcha: a oferta de um espaço adequado e convidativo para a aprendizagem e a fruição artística. Isso é apenas uma parte do tanto que estamos fazendo pela cultura do Rio Grande do Sul. É a primeira vez que um governo investe com tanta consciência e crença na economia criativa. Todas as nossas instituições estão recebendo fortes investimentos. Os trabalhadores da cultura hoje têm editais de apoio e uma lei de incentivo com o dobro de investimento que tinha quando chegamos ao governo”, disse a secretária Beatriz Araujo.

Multipalco Eva Sopher

O complexo cultural Multipalco Eva Sopher conta com mais de 17 mil metros quadrados de área construída, totalizando seis andares destinados às artes de palco. Alguns espaços já estão prontos e em uso, como a Praça Multipalco, que abriga a concha acústica e o restaurante, além da sede administrativa, salas de reuniões, Sala da Música, Centro de Formação Cultural (conjunto de salas para aulas de música de concerto, música popular e teatro) e três andares de estacionamento.

Com os recursos do programa Avançar na Cultura, o Teatro Oficina, com capacidade para 200 espectadores, será o próximo espaço finalizado. Nas próximas etapas das obras, está prevista a conclusão da Sala da Dança, da Sala do Circo e das Salas Múltiplas.