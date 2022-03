Styvenson critica decisão de obrigar deputado a usar tornozeleira eletrônica

Em pronunciamento nesta quarta-feira (30), o senador Styvenson Valentim (Podemos-RN) criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de proibir o deputado federal Daniel Silveira (União-RJ) de participar de eventos públicos e obrigá-lo a usar uma tornozeleira eletrônica. Styvenson também criticou a tentativa de colocar a tornozeleira no deputado dentro das dependência da Câmara — Daniel Silveira passou a noite de terça para quarta na Câmara para evitar que isso acontecesse.

— O Congresso virou o quê? A casa da mãe Joana? — questionou o senador.

Styvenson Valentim ressaltou que não estava fazendo a defesa das atitudes do deputado, “por não concordar com nada que ele [Daniel Silveira] disse”, mas que estava defendendo o respeito ao equilíbrio entre os poderes.

— Não dá mais para a gente ficar assistindo a ministros, e não só do Supremo, interferindo na vida e no cotidiano das pessoas. Eu sei que comida é importante, emprego é importante, mas também o direito individual e o coletivo são importantes.

Styvenson lembrou que, em 2019, quando a polícia entrou nas dependências do Senado para tentar levar computadores do gabinete de um senador, houve reação dos parlamentares, que não permitiram a entrada dos policiais.