PF conclui que não houve interferência do presidente na corporação

A Polícia Federal (PF) concluiu que não houve crime do presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta interferência na corporação. De acordo com relatório enviado hoje (30) ao Supremo Tribunal Federal (STF), o delegado responsável pelo caso afirma que os atos de nomeação foram feitos "dentro da legalidade e formalizados conforme a praxe administrativa".

A abertura do inquérito sobre a suposta interferência na PF foi autorizada em abril de 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O objetivo era apurar declarações do ex-juiz Sergio Moro, que, ao se demitir do cargo de ministro da Justiça, naquele ano, acusou o presidente de tentar interferir na PF por meio da troca do então diretor Maurício Valeixo, indicado por Moro.

O relatório pede o arquivamento do inquérito pela "inexistência de ingerência política".

"No decorrer dos quase dois anos de investigac?a?o, dezoito pessoas foram ouvidas, peri?cias foram realizadas, ana?lises de dados e afastamentos de sigilos telema?ticos implementados. Nenhuma prova consistente para a subsunc?a?o penal foi encontrada. Muito pelo contra?rio, todas testemunhas ouvidas foram assertivas em dizer que na?o receberam orientac?a?o ou qualquer pedido, mesmo que velado, para interferir ou influenciar investigac?o?es conduzidas na Poli?cia Federal", diz o relatório.

Em depoimento prestado no ano passado, Bolsonaro disse que nunca interferiu no trabalho da corporação.

Segundo Bolsonaro, a substituição de Valeixo foi solicitada a Moro devido à “falta de interlocução que havia entre o presidente da República e o diretor da Polícia Federal”. O presidente declarou que sugeriu o nome do delegado Alexandre Ramagem, que fez sua segurança durante a campanha eleitoral de 2018, embora não tivesse nenhuma insatisfação com o trabalho do então diretor.