Estado celebra contrato para conclusão de obras do Multipalco Eva Sopher, do Theatro São Pedro

O governo do Estado anuncia, nesta quarta-feira (30/3), às 18h, a celebração do contrato entre a Fundação Theatro São Pedro – ligada à Secretaria da Cultura (Sedac) – e a empresa EMIBM Engenharia e Inovação Ltda., que tem como objetivo a continuidade das obras de engenharia e arquitetura do Complexo Multipalco Eva Sopher, do Theatro São Pedro.

O contrato será assinado pelo governador Eduardo Leite, pela secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e pelo presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt.

Aviso de pauta

O quê: assinatura de contrato para conclusão de obras do Complexo Multipalco do Theatro São Pedro

Quando: quarta-feira (30/3), às 18h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini