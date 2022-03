Senado aprova voto de solidariedade à Ucrânia

O Senado aprovou, nesta terça-feira (8), um voto de solidariedade à Ucrânia e ao povo ucraniano, em razão da invasão russa. O requerimento, do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi assinado por outros sete senadores.

“As consequências dessa guerra desarrazoada são e serão devastadoras e enormes, sobretudo para aquelas populações mais frágeis, que hoje são obrigadas a se ver na precária condição de viver como refugiados em várias partes do mundo. A paz deve ser um conceito e um valor intransigente e inegociável. Torçamos e lutemos para que isso ecoe nas mentes e nas atitudes de todos os governantes do mundo”, disse o senador no requerimento.

De acordo com Randolfe, são gravíssimos e inadmissíveis os fatos relacionados à invasão. Para ele, o requerimento segue os princípios constitucionais que regem a atuação do Brasil nas relações internacionais. Entre os princípios citados estão a defesa e busca da paz, a preservação dos direitos humanos, a independência nacional, a não-intervenção, a igualdade entre os Estados, a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e a cooperação entre povos para o progresso da humanidade.

Além do voto de solidariedade aprovado, ele sugeriu também a iluminação das torres do Congresso Nacional e da cúpula do Senado com as cores azul e amarelo em homenagem à comunidade ucraniana que vive no Brasil.

— É também para que fique clara a posição que o Estado brasileiro tem que assumir quando um outro Estado nacional está sendo ofendido, em respeito, sobretudo, à nossa Constituição, quando diz que nós devemos nos reger pela defesa da paz e pela autodeterminação dos povos — disse o senador.