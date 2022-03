Aprovado nome de engenheiro Manoel dos Passos Barros para viaduto capixaba

O Senado aprovou, nesta terça-feira (8), projeto de lei que dá o nome de Engenheiro Manoel dos Passos Barros a viaduto no município de Cariacica, no Espírito Santo, que faz o entroncamento da BR-101 com a BR-262. O PLS 315/2018 é de autoria do ex-senador Ricardo Ferraço e foi relatado pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES).

Em seu relatório, Rose de Freitas explica que Manoel dos Passos Barros, nascido em 1898, no Amazonas, foi o engenheiro que projetou todas as saídas rodoviárias de Vitória: a BR 101, no trecho de Guarapari ao Rio Mucurina, localizado na divisa com a Bahia; a Rodovia Carlos Lindemberg e a BR 262, no trecho Vitória-Pequiá, na divisa com Minas Gerais.

Na área acadêmica, Passos Barros foi um dos fundadores da Escola Politécnica do Espírito Santo, hoje Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde lecionou na cadeira de Geometria Analítica. Foi também pastor e fundou, em 1970, a Igreja Cristã Maranata, que presidiu até sua morte, em 1986.