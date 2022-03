Lasier destaca feira de agronegócio em Não-Me-Toque (RS)

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) registrou que essa é uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil e da América Latina - Roque de Sá/Agência Senado

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) registrou, em pronunciamento nesta terça-feira (8), a realização da 22ª edição da Expodireto Cotrijal, que está sendo realizada em Não-Me-Toque (RS), do dia 7 ao dia 11 de março. Segundo o senador, essa é uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil e da América Latina.

Destacou que o evento conta com uma participação expressiva de autoridades e empresários do setor, todos interessados em novas tecnologias em maquinário para a agricultura. São esperados aproximadamente 250 mil participantes para o evento. Na última edição, há um ano, os negócios atingiram R$ 2,5 milhões; para este ano, esperam-se valores parecidos, apesar das crises enfrentadas pelos produtores, como a pandemia da covid-19, sem pensar na prolongada estiagem que prejudicou muitas das culturas e a pecuária de corte e leite.

— E agora, para piorar ainda mais a situação, a guerra no leste europeu, que está causando sérias preocupações no que diz respeito à importação de fertilizantes, uma vez que o Brasil depende em 50% de fertilizantes e de vários insumos, particularmente o potássio, dos países hoje envolvidos no conflito. Várias providências, entretanto, já estão sendo tomadas para localizar outros países produtores desses insumos, como o Canadá e o Irã. Chega-se até mesmo a pensar numa permissão especial para que no Brasil se explore o potássio — afirmou.

Jornal do Almoço

Lasier também homenageou o Jornal do Almoço por seus 50 anos no ar, levando notícias e entretenimento aos gaúchos. Um telejornal diário que, segundo ele, é o mais antigo e o mais assistido na televisão.