Mara Gabrilli chega a Genebra no sábado para acompanhar situação dos refugiados da Ucrânia

Mara foi designada pelo Senado para acompanhar as negociações sobre refugiados da Ucrânia. Ela também participará de sessão do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na Suíça - Jane de Araújo/Agência Senado

A senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) chega neste sábado (5) a Genebra (Suíça) para acompanhar as negociações sobre a situação dos refugiados afetados pelo conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Designada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a parlamentar participa da 49ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).

Mara Gabrilli integra a Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado e a Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados (CMMIR) do Congresso Nacional. Ela pretende dar especial atenção à situação da comunidade brasileira afetada pelo conflito armado.

— O Senado se preocupa com a proteção dos cidadãos brasileiros que ainda estão na Ucrânia, em meio à atual agressão russa ao país. Quero acompanhar as tratativas em relação aos refugiados da guerra, bem como à retirada dos brasileiros, inclusive daqueles que possuem alguma deficiência e encontram inúmeras barreiras para fugir de conflitos armados. Como representante do Senado, me coloquei à disposição da Missão Permanente do Brasil junto à ONU em Genebra, para que possamos trabalhar juntos na defesa de nossos cidadãos em situação de extrema vulnerabilidade — destacou.

A senadora fica até o dia 27 de março em Genebra, onde também participa da 26ª Sessão do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A missão oficial é integralmente custeada pelas Nações Unidas.

Mara Gabrilli foi eleita em 2018 para compor o comitê, formado por peritos independentes na temática da pessoa com deficiência. O colegiado tem o objetivo de monitorar a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e se reúne duas vezes por ano. O mandato da senadora brasileira no Comitê da ONU termina no final deste ano.