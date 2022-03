Secretaria da Cultura lança programação para o Mês da Mulher

Em março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher (8/3), data que propõe a reflexão sobre a história e a luta das mulheres na busca pelo reconhecimento de seus direitos. Com o mote Diversidade Feminina, a Secretaria da Cultura (Sedac) e suas instituições vinculadas oferecerão uma programação especial durante todo o mês, com diversas atividades que direcionam a atenção para as conquistas e demandas da mulher.

O Mês da Mulher abordará questões de gênero, história, o protagonismo e pioneirismo feminino, dando espaço para que elas usem suas vozes. A programação será marcada por exposições, rodas de conversa, lives e conteúdos nas redes sociais.

"Queremos celebrar a diversidade da mulher gaúcha, abordando as diferentes realidades culturais e sociais, por meio da arte e da troca de ideias", afirma a assessora de Diversidade da Sedac Clarissa Lima.

“A cultura tem um papel fundamental na criação de uma sociedade mais equânime, diversa e segura para viver. Nossa missão é continuar exaltando as conquistas femininas e seus talentos, com ações que corroboram para pontuar, discutir e buscar soluções para as questões que ainda perpassam as suas jornadas”, ressalta a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

Dia Internacional da Mulher

Oficializado em 1975, o Dia Internacional da Mulher reconhece o histórico feminino pela busca de direitos, além de proporcionar visibilidade às lutas atuais e diárias. Apesar de ser comumente relacionado com um incêndio em Nova York, em 1911, que resultou na morte de mais de uma centena de mulheres, a data de 8 de março marca um protesto de mulheres operárias contra a fome e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), na Rússia.



PROGRAMAÇÃO



Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Até 8/3 | ExposiçãoDonas da História

Exposição fotográfica que homenageia mulheres negras gaúchas. Com curadoria de Clarissa Silva e Izis Abreu, no Espaço Oliveira Silveira (5º andar).

Local: Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre





8/3 – 18h | Sessão comentada do documentárioDonas da História

Após o filme, haverá uma visita mediada à exposição.

Local:Cinemateca Paulo Amorim – Rua dos Andradas, 736 – térreo, Porto Alegre



8/3 – 20h | Lançamento do vídeo de Viridiana – Projeto Música no Terraço

A convidada do Mês da Mulher é Viridiana, multiartista trans porto-alegrense. O álbum autoral de estreia (Transfusão), selecionado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Pró-Cultura-RS), programa da Sedac, e pelo edital Natura Musical, mescla referências da canção brasileira com a música pop e eletrônica dançante.

Local:perfil da CCMQ no YouTube





A partir de 8/3 | exposição do Coletivo Nítida – Fotografia e Feminismo

A mostra valoriza a presença feminina na fotografia, reunindo imagens de mulheres, seu universo e suas percepções. Contando ainda com atividades paralelas a serem divulgadas, a mostra do Coletivo Nítida – Fotografia e Feminismo permanece permanece aberta à visitação até o final de abril.

Local: Sala Virgílio Calegari – Rua dos Andradas, 736/7º andar, Porto Alegre





Museu Histórico Farroupilha (MHF)

3 a 8/3 – 19h | Mulheres na História

Série de vídeos sobre a história de mulheres que foram importantes para a construção da República Rio-grandense, abordando seu cotidiano, usos e costumes, trazendo peças de vestuários e abordando hábitos daquela época.

Local: perfil do MHF noInstagrameFacebook



Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom)

7/3 – 10h | Live "Papo de cinema"

Bate-papo com a cineasta gaúcha Camila de Moraes.

Local: perfil do MuseCom noYouTube





7 a 12/3 – de hora em hora | Exibição do filmeMãe solo

Documentário que conta a histórias de mulheres mães, pretas e moradoras de comunidades da cidade de Salvador (BA), apresentando suas identidades como mães solteiras, por meio de relatos autorais de suas vivências, fugindo dos estereótipos que cercam as mulheres mães pretas solteiras.

Local: Rua dos Andradas, 959, Porto Alegre





15/3 – 17h | CinelistaMulheres no cinema



Cinco indicações de filmes com curadoria do CineClube MuseCom, com destaque para diretoras e atrizes em produções marcantes.

Local:site do MuseCom



21/3 – 17h | Caderno Educativo

Lançamento de nova edição do Caderno Educativo, em celebração ao mês da mulher.

Local:site do MuseCom



RS Criativo

8/3 – 15h | Curso presencial Mentalidade Empreendedora

Ministrado por Débora Santos (Impulsione).

Inscrições pelolinktree do RS Criativo.

Local: Hub Criativa Birô – Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – 3º andar, Porto Alegre)



15/3 – 13h30 | Curso online Pesquisa de Mercado

Com Jefferson Sordi.

Inscrições pelolinktree do RS Criativo.

Local: link disponibilizado para inscritos





23/3 – 9h | Curso online Gestão de Tempo

Com Soraia Schutel, da Sonata Brasil. Inscrições pelolinktree do RS Criativo.

Local: link disponibilizado para inscritos



24/3 – 17h | Curso online Fomenta Criativos

Projetos criativos e inovadores para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC), com Gabriela Konrath, gestora executiva de Fomento da Sedac. Inscrições pelolinktree do RS Criativo.

Local: link disponibilizado para inscritos



30/3 – 17h | RS Diverso

Bate-papo com Nellys Corrêa, do coletivo Pretas Digitais, e Carolina Biberg, coordenadora do Programa RS Criativo

Local: perfil do RS Criativo noFacebookeInstagram



30/3 – 15h, 16h e 17h | Mentoria Express

Inscrições pelolinktree do RS Criativo. Realização de rodadas de mentoria para até dez criativos por tema com foco nos seguintes assuntos:

15h: Comunicação e negócios criativos

16h: Empreendedorismo e negócios criativos

17h: Inovação e negócios criativos.

Local: Hub Criativa Birô – Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – 3º andar, Porto Alegre)



Todo o mês | Mas bah, que Criativo!

Apresentação de cases criativos femininos em parceria com Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen), Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Instituto Estadual do Livro (IEL) e Instituto Estadual de Música (IEM).

Local: perfil do RS Criativo noFacebookeInstagram



Todo o mês | Rede Mulheres Criativas

Criação e divulgação de rede apresentando cases de mulheres empreendedoras a partir de marcação/comentários nas redes sociais.

Local: perfil do RS Criativo no Facebook e Instagram



Todo o mês | Observatório RS Criativo

Divulgação de pesquisas, livros, filmes etc. relacionados a empreendedorismo feminino criativo.

Local: perfil do RS Criativo no Facebook e Instagram

Instituto Estadual do Livro (IEL)

A partir de 8/3 | Exposição Mulheres de Literatura

Exposição em homenagem a editoras, escritoras e ilustradoras dedicadas à produção literária, com Clô Barcellos, Christina Cidade Dias e Paula Mastroberti. Inauguração às 15h. Disponível durante todo o mês de março.

Local: Rua André Puente, 318, Porto Alegre



8/3 – 18h30 | Bate-papo Mulheres de Literatura

Conversa com Clô Barcellos, Christina Cidade Dias, Paula Mastroberti – editora, escritora e escritora-ilustradora –, que objetiva promover discussões sobre campo da criação, produção, divulgação e comercialização de literatura feitas por mulheres. Inscrições de 1 a 7 de março pelo e-mail [email protected]

Local: plataforma disponibilizada aos inscritos



Teatro de Arena e Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen)

8, 15, 22 e 29/3 – 19h | Sarau Expressões Femininas

Apresentações artísticas e bate-papos com mulheres de diferentes realidades, mediados pela assessora de Diversidade da Sedac, Clarissa Lima. A ação tem curadoria de Loma Pereira e faz parte do projeto Expressões Femininas – A diversidade cultural da mulher gaúcha. Para acessar o cronograma completo e conhecer as convidadas, cliqueaqui.

Local: Escadaria do Viaduto da Borges | Av. Borges de Medeiros, 835, Porto Alegre



Cinemateca Paulo Amorim

6 e 9/3 – 19h | Essa Elza tem Poder

Apresenta dois filmes que destacam a trajetória de Elza Soares, reconhecida em todo o mundo pelo seu talento e que representa, nesta data, uma parcela significativa da população feminina do nosso país. A programação conta com o apoio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine) e da Casa de Cultura Mario Quintana.

6/3: FilmeMy Name is Now(2014, 71 min). Documentário da diretora e jornalista mineira Elizabete Martins Campos. Elza Soares fala sobre a sua trajetória, seus percalços e suas certezas, em depoimentos entremeados pela interpretação de seus grandes sucessos. A cineasta estará presente na sessão para uma conversa com o público.

9/3:Elza canta e chora Lupi (2014, 100 min). Registro do espetáculo gravado no Theatro São Pedro. Concebido pela própria Elza e por Glauber Amaral, o show celebrou, à época, o centenário do compositor Lupicínio Rodrigues.

Local: Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736 – térreo. Porto Alegre)



Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS)

10/3 – 17h | Live Arquivos e mulheres: memórias a contrapelo?

Bate-papo com Luciana Heymann, professora, historiadora, doutora em Sociologia e pesquisadora do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Local: perfil do AHRS noInstagram



Museu Antropológico do Rio Grande do Sul (Mars)

10/3 – 19h | Live com Francisca Dias, Rainha Ginga do Maçambique de Osório

Conversa com Francisca Dias, premiada pelo edital Prêmio Trajetórias Culturais – Mestra Sirley Amaro, realizado pela Sedac com recursos da Lei Aldir Blanc. Francisca é mulher quilombola do Quilombo do Morro Alto, situado entre Osório e Maquiné. É a atual Rainha Ginga do Maçambique de Osório, secular congada gaúcha. Além do Trajetórias Culturais, conquistou os prêmios João Cândido (GHC/RS), Dona Izabel e Leandro Barros (MinC) e o prêmio do Conselho Estadual de Cultura (CEC/RS).

Local: perfil do Mars no YouTube



Biblioteca Pública do Estado (BPE)

13/3 – 16h | Recitais Mourisco – Dia da Mulher

Com as sopranos Raquel Flores, Camila Umpierre e participação especial da menina prodígio Agatha Torronteli, de dez anos. O recital de canto lírico apresenta repertório de clássicos sobre mulheres.

Local: Rua Riachuelo, 1.190, Porto Alegre



17/3 – 18h | Bate-papo sobre Literatura Feminina no RS

Com a escritora e jornalista Claudia Tajes e a professora Virgínea Novak.

Local: Rua Riachuelo, 1.190, Porto Alegre



22/3 – 19h | Chapéu Acústico

Edição especial do projeto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Local: Rua Riachuelo, 1.190, Porto Alegre



27/3 – 16h | Recital de música de câmara com o grupo Le Femme

Especial com as cantoras Rosimari Oliveira e Yasmini Vargas e a pianista Nadge Breide. O recital de música de câmara apresenta obras compostas exclusivamente por mulheres de todos os tempos.

Local: Rua Riachuelo, 1.190, Porto Alegre



Todo o mês | Dicas de leitura

Durante o mês de março, as redes sociais da BPE trazem dicas sobre literatura feminina no Rio Grande do Sul.

Local: perfil da da BPE noInstagrameFacebook



Museu Julio de Castilhos (MJC)

15/3 | Exposição Virtual Mulheres na Guerra Civil Farroupilha

O MJC traz mais uma exposição ao mundo virtual, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Local: link em breve



19/3 – 19h | Performance teatralQuem está aqui?

Aborda as muitas faces de Honorina Castilhos, esposa do presidente do RS Julio de Castilhos, que habitou a casa que se tornou sede do Museu.

Local: Rua Duque de Caxias, 1.205, Porto Alegre



20/3 | 3º ciclo da Exposição Narrativas do Feminino

A exposição retrata modos de vida e luta de algumas mulheres no Rio Grande do Sul entre os anos 1850-1980.

Local: Rua Duque de Caxias, 1.205, Porto Alegre



24/3 – 19h | Performance de dançaAmor no Museu

Cartas de amor entre Julio e Honorina.

Local: Rua Duque de Caxias, 1.205, Porto Alegre



Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

22/3 – 19h | LiveMulheres artistas, questões atuais

Realizado pelo Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu desde 2015, reflete sobre a participação das mulheres nas artes. Desta vez, o projeto terá como convidada a professora e pesquisadora Ana Paula Cavalcanti Simioni, da Universidade de São Paulo (USP), que é uma referência nos estudos sobre arte e gênero, apresentando sua pesquisa sobre mulheres modernistas.

Local: perfil do Margs noYouTube