Exposição Palácio Contemporâneo é inaugurada no Piratini

O governador Eduardo Leite e a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, inauguraram, na noite desta terça-feira (22/2), no Palácio Piratini, a exposição Palácio Contemporâneo, que integra as celebrações alusivas ao centenário da sede do Executivo gaúcho. As obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea (MACRS) – instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) – ficarão expostas e abertas ao público tanto na ala governamental como residencial do palácio até 17 de maio.

O evento assinala também o início da programação em homenagem aos 30 anos do MACRS, com a apresentação do projeto MACRS – Trajetórias Através do Estado e o lançamento do Clube do Colecionador Contemporâneo, iniciativa da Associação dos Amigos do MAC (AAMACRS). O objetivo do clube é estimular o colecionismo, valorizar a arte contemporânea e levantar fundos para a qualificação da nova sede do museu.

Na abertura da cerimônia, o governador Leite destacou que assumiu um governo que não tinha condições de investir na Cultura. “Hoje, temos anunciados já R$ 95 milhões de recursos para a área. Estou muito feliz por estar aqui, neste palácio centenário, celebrando a arte e cultura. A arte instiga sentimentos e nos proporciona a possibilidade de conviver com as diferenças”, afirmou.

Beatriz Araujo disse que a cultura do RS voltou a ter protagonismo e que sente orgulho de estar secretária de um governo no qual a titular da pasta pode falar no mesmo tom do secretário da Fazenda, por exemplo. “Se fazemos um bom trabalho é porque temos uma retaguarda forte, que nos permitiu fazer o que estamos fazendo, o maior investimento em cultura na história recente do RS, acrescentou.

Secretária Beatriz Araujo disse que a cultura do RS voltou a ter protagonismo - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Durante o evento foi exibido o vídeo que trata das instalações da futura sede do MACRS - O projeto MACRS 4D, um espaço arquitetônico planejado para receber exposições de valor artístico expressivo e projetos educativos consistentes, entre outras manifestações culturais”, com inauguração prevista ainda para este 2022.

Também participaram da solenidade a diretora do MACRS, Adriana Boff, e a presidente da AAMACRS, Maria Fernanda Santin.

O projetoPalácio Contemporâneo foi criado pelo então diretor do MACRS, André Venzon, em curadoria conjunta com Fábio Pimentel Baraldo. Trata-se de um convite à reflexão sobre o tempo, sobre as transformações que a cultura motiva e sobre a natureza do presente, de acordo com os curadores.

A partir do acervo do MACRS, a mostra, com visita guiada, articula-se em três eixos temáticos complementares e que, em seu conjunto, pautam a história do RS: Lutas, Territórios e Sonhos.

Clube do Colecionador

Em 2019, o governo gaúcho doou ao MACRS o espaço para sua nova sede – o MACRS 4D – uma área de 3.000 m2 (localizada na rua Comendador Azevedo, 256) e destinou o valor de R$ 3 milhões para a reforma do prédio. A AAMACRS, na condição de entidade de apoio ao museu, que capta recursos em iniciativas de engajamento de novos associados e também via leis de incentivo à cultura, busca arrecadar mais recursos para a construção e a qualificação da instituição.

Evento ocorreu no jardim interno do Palácio Piratini - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Com um investimento total de R$ 4,45 milhões, sendo R$ 3 milhões doados pelo Estado e R$ 1,45 milhão autorizados para captação pela AAMACRS, via leis de incentivo estadual e federal (LIC), a nova sede terá espaços como um Jardim de Esculturas, com recantos paisagísticos, uma Arena de Artes, operação gastronômica e bondes históricos restaurados.

Nesta primeira edição do Clube do Colecionador, com curadoria de Gabriela Motta, os artistas selecionados foram Lia Menna Barreto, Michel Zózimo e Bruno Novelli, que criarão obras inéditas (a partir de protótipos já apresentados).

Os valores dos conjuntos das obras variam de R$ 2 mil a R$ 3 mil, de acordo com a categoria e estarão disponíveis para venda a partir desta terça (22). A entrega das obras está prevista para maio de 2022.

Projeto MACRS

Também com curadoria de Gabriela Motta, o projeto destaca a diversidade, a contemporaneidade e a pertinência da coleção MACRS. A exposição Matéria Difusa – um olhar sobre a coleção do MACRS reunirá 35 artistas, desdobrando-se em três eixos: Língua Viva, Imagem e Corporificações.

Dessa forma, fragmentada em eixos temáticos, a exposição será apresentada em seis cidades do interior do Rio Grande do Sul ao longo de 2022, com o intuito de descentralizar as ações do MACRS, em parceria com o Instituto Estadual de Artes Visuais (IEAVi).

Exposição está na ala governamental e residencial do Piratini - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

O projeto culminará, ao final do ano de comemoração do 30º aniversário do museu, com a exposição completa reunindo os três eixos, na nova sede do MACRS no 4D.

O projeto será lançado dia 18 de março, data do aniversário do MACRS, na Galeria Xico Stockinger, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), na capital.