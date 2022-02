Inscrições para ingresso no Coro Sinfônico da Ospa terminam na sexta-feira (11)

O Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) está em busca de novas vozes. Os candidatos devem ter no mínimo 16 anos, experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical básico e tempo disponível para ensaios e apresentações. O prazo para se inscrever termina às 18h de sexta-feira (11/2).

Na primeira etapa da seleção, os candidatos precisam preencher oformulário on-linedisponível nosite da Ospa, anexar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e enviar um vídeo de 1 a 3 minutos cantando uma música. Os aprovados receberão um e-mail para agendar uma prova presencial no início de março.

Os ensaios começam em 11 de março, na Casa da Ospa, localizada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff). Vozes agudas ensaiam nas quartas e sextas-feiras e graves, nas terças e sextas-feiras, sempre das 19h30 às 22h.

Coro Sinfônico da Ospa

Um dos principais grupos do gênero no Rio Grande do Sul, o Coro Sinfônico da Ospa é formado por cantores voluntários que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico. Além de participações marcantes na programação da Ospa, inclusive em montagens operísticas encenadas, o grupo realiza concertos à capela em diferentes cidades e com outras orquestras ou grupos instrumentais.

Em 2022, a participação do coro está confirmada no tradicional concerto Música de Cinema, com temas de filmes clássicos, e em obras como a “Missa de Santa Cecília”, de Gounod, as “Danças Polovetsianas”, de Borodin, e a ópera “O Morcego”, de Strauss. A equipe artística do coro é formada pelo maestro Manfredo Schmiedt, a professora de canto Elisa Machado e o pianista Eduardo Knob.

O Coro Sinfônico da Ospa segue os protocolos sanitários recomendados pelo governo do Estado para a prevenção da Covid-19. Atualmente, os cantores devem apresentar comprovante de vacinação e usar máscaras PFF2 durante ensaios e apresentações.

SERVIÇO

O quê:seleção de novos cantores para o Coro Sinfônico da Ospa

Inscrições:até as 18h de sexta-feira (11/2)

Como:formulário eletrônico disponívelaqui



Pré-requisitos:comprovante de vacinação contra Covid-19, idade mínima de 16 anos, boa voz, afinação e ritmo, experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical básico, tempo disponível para estudo, ensaios e concertos.



Mais informações:siteospa.org.bre e-mail [email protected]