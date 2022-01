Com aprovação de 16 músicos em concurso, Ospa se consolida como uma das maiores sinfônicas do país

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) ficará maior e melhor, com a confirmação da chegada de 16 novos músicos aprovados no rigoroso concurso público realizado no ano passado. A nomeação dos candidatos foi publicada na edição de quarta-feira (26/1) doDiário Oficial do Estado (DOE). Dessa maneira, a Ospa, vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), consolida-se como uma das maiores orquestras do país, com um corpo artístico de 112 integrantes.

Os novos membros ocupam as vagas de um músico solista, quatro assistentes e 11 filas nos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, clarinete, trompa, contrabaixo, percussão e trombone. Esperada havia muito tempo, a ampliação da orquestra permitirá a execução de novos repertórios e impulsionará as ações educacionais e sociais da Fundação Ospa.

Com os aprovados no concurso, a Ospa consolida-se como uma das maiores orquestras do país, tendo 112 integrantes - Foto: Leandro Rodrigues/Ospa

“A nomeação dos músicos faz parte de um conjunto de ações de qualificação da Ospa. É mais uma entrega que solidifica a orquestra como uma das grandes da América do Sul”, aponta o maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté.

“Com a nomeação dos 16 novos músicos da Ospa, o governo do Estado atende a uma antiga demanda da comunidade artística, uma vez que o último concurso para o corpo da orquestra ocorreu em 2014. É uma conquista de todos, que aproxima a Ospa de uma formação ideal com o maior quadro de músicos concursados em décadas”, comemora a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

O concurso

Ao todo, 485 candidatos de 20 Estados e de 26 países se inscreveram para o concurso público da Ospa. Entre 15 e 29 de novembro de 2021, centenas deles compareceram à Casa da Ospa para realizar provas práticas diante de uma banca de especialistas. A coordenação técnico-administrativa do concurso foi da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

A Fospa

A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa) é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e de formação de plateias no Rio Grande do Sul. Vinculada à Secretaria da Cultura, a Fospa mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música.

Desde 2015 tem ampliado o alcance de suas atividades por meio de ações de democratização de acesso à cultura e de fidelização de públicos, inclusive por meio de seu plano de sócios, o Amigo Ospa.

Os concertos da Temporada Artística são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Gerdau e Alibem, com apoio de Dufrio e Sulgás.