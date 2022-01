FEICAP anuncia preços de passaportes e ingressos para shows

Na última segunda-feira (24/01), em coletiva de imprensa, foram lançados como serão comercializados os passaportes e ingressos da 16ª FEICAP que acontecerá em Três Passos do dia 06 a 12 de outubro de 2022.

Os passaportes têm valores que variam de R$140,00 (espaço pista) até R$360,00 (espaço front bistrô), o passaporte dá acesso ilimitado a feira e também acesso a todos os shows que acontecerão.

Os ingressos individuais têm valores variando de R$20,00 para o show de Nani Azevedo, e com valores de R$50,00 a R$110,00 para os shows de Maiara e Maraísa, João Neto e Frederico, Guilherme e Santiago. Para o show internacional do DJ Alok os ingressos variam de R$60,00 à R$110,00.

Os espaços para assistir aos shows são divididos em: espaço camarote, front bistrô, vip e pista.

Pontos de venda dos ingressos individuais a partir de 02/05/2022: Secretaria da FEICAP Junto ao Sindilojas Celeiro; Pontos de venda dos ingressos individuais a partir de 04/07/2022: SICREDI de Três Passos, Coronel Bicaco, Crissiumal, Campo Novo, Esperança do Sul, Humaitá, Palmitinho, São Martinho, Santo Augusto, Tenente Portela, Tiradentes do Sul e Redentora.

Descontos para estudantes e idosos somente nos ingressos vendidos na hora, mediante apresentação de carteirinha. Informações referentes aos shows podem ser obtidas na Secretaria da 16ªFEICAP ou pelos telefones (55) 3522 2322, (55) 9 9671.76621 e (55) 9 9987.5855.

