Senadores lamentam morte de Olinda Bolsonaro, mãe do presidente

A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, morreu de causa ainda não divulgada na madrugada desta sexta-feira (21) em Registro (SP), aos 94 anos de idade. Ela estava internada desde segunda-feira (17). O anúncio do falecimento foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. O velório e enterro serão em Eldorado (SP), cidade a 52 quilômetros de Registro, onde Olinda morava.

Devido à morte da mãe, Jair Bolsonaro decidiu retornar ao Brasil e cancelar viagem oficial à Guiana. A viagem oficial incluiu também o Suriname, nesta quinta-feira.

"28/março/1927 - 21/janeiro/2022. Sra. Olinda Bonturi Bolsonaro. Com pesar o passamento de minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade. Neste momento me preparo para retornar ao Brasil", foi a mensagem de Jair Bolsonaro no Twitter.

Manifestações de senadores

Diversos senadores prestaram condolências ao presidente e a sua família. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembrou a relação de carinho com a avó: "Vó, olhe por nós aí junto de Deus! Muito obrigado por tudo!".

Confira as manifestações de outros senadores:

Rodrigo Pacheco (PSD-MG): "Meus sentimentos ao presidente Jair Bolsonaro em razão do falecimento de sua mãe, Olinda Bolsonaro, ocorrido nesta sexta-feira. Estendo minhas condolências aos demais familiares e amigos. Que Deus conforte a todos!"

Vanderlan Cardoso (PSD-GO): "Com consternação, eu e minha esposa @IzauraCardosoTV recebemos a notícia da morte da mãe do presidente @jairbolsonaro, dona Olinda. Ela tinha 94 anos e estava internada no Hospital São João, interior de SP. Deus dê conforto a toda a família Bolsonaro pela perda de sua matriarca."

Roberto Rocha (PSDB-MA): "Meus sentimentos ao presidente @jairbolsonaro pelo falecimento de sua mãe, dona Olinda. Que o Espírito Santo de Deus, na sua infinita bondade, console o coração de cada um dos familiares. À família Bolsonaro, meu abraço fraterno. Força, presidente!"

Luis Carlos Heinze (PP-RS): "Faleceu nesta madrugada a senhora Olinda Bolsonaro, mãe do presidente @jairbolsonaro. Deixo aqui todo meu carinho à família neste momento de perda e profunda dor. Força, presidente!"

Telmário Mota (Pros-RR): "Me solidarizo com a dor do presidente da República, @jairbolsonaro, que nesta madrugada perdeu sua mãe, Olinda Bolsonaro, 94 anos. Tenho certeza de ela está em paz, ao lado do Pai. Que Deus possa fortalecer a fé do presidente e sua família nesse momento de despedida e saudade."

Elmano Férrer (PP-PI): "Lamento a morte da senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, mãe do presidente @jairbolsonaro. Neste momento de dor, envio minha solidariedade ao presidente. Que Deus console sua família. Manifesto meu sentimento de pesar ao presidente Jair Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe, dona Olinda, aos 94 anos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos."

Angelo Coronel (PSD-BA): "Manifesto meu sentimento de pesar ao presidente Jair Bolsonaro pelo falecimento de sua mãe, dona Olinda, aos 94 anos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos."

Fernando Collor (Pros-AL): "Envio a nosso presidente Bolsonaro e à família meu profundo sentimento de pesar pela morte de sua mãe, dona Olinda Bolsonaro. Que Deus a receba em sua eterna glória."

Lucas Barreto (PSD-AP): "Nossos sinceros sentimentos de pesar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela perda de sua mãe, dona Olinda Bolsonaro, ocorrida hoje. Que Deus, na sua infinita bondade, conforte seu coração e seus familiares."

Eliziane Gama (Cidadania-MA): "Externo minhas condolências ao presidente Bolsonaro e à família pelo falecimento de sua mãe, ocorrido hoje. Que Deus conforte a todos."

Daniella Ribeiro (PP-PB): "Meus sentimentos ao presidente da República, @jairbolsonaro, pelo falecimento da sua mãe, dona Olinda. Que Deus conforte e fortaleça a todos os familiares neste momento de dor."

Nelsinho Trad (PSD-MS): "Recebo com grande pesar a notícia do falecimento de dona Maria Olinda Bolsonaro, aos 94 anos. Meus sentimentos ao presidente @jairbolsonaro e sua família. Peço que Deus a acolha e conforte os corações de luto."

Marcos do Val (Podemos-ES): "Com pesar, recebo a notícia do falecimento da mãe do presidente Bolsonaro, senhora Olinda Bonturi Bolsonaro, aos 94 anos. Que Deus a receba em sua morada e dê força e entendimento aos que ficam, sobretudo aos familiares. Deixo aqui meus sinceros sentimentos. Força, presidente!"

Jorginho Mello (PL-SC): "Ao presidente e amigo @jairbolsonaro e família, meus sentimentos pela difícil perda. Que o coração de todos encontre conforto nesta hora de dor e consternação. Que Deus, em sua infinita bondade, receba dona Olinda para seu descanso e que dê forças para todos."

Wellington Fagundes (PL-MT): "É com pesar que recebo a notícia da morte da dona Olinda Bolsonaro, mãe de nosso presidente. Externo minhas condolências a todos os familiares e que Deus conforte seus corações!"

Eduardo Braga (MDB-AM): "Lamento a partida da mãe do Presidente @jairbolsonaro, Dona Olinda. Deixo aqui meus sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares."

Alvaro Dias (Podemos-PR): "Nossos sentimentos e condolências a toda família Bolsonaro pela perda de Dona Olinda Bonturi."

Romário (PL-RJ): "Meus sinceros sentimentos ao presidente Bolsonaro pela perda da sua mãe, Dona Olinda Bolsonaro. Essa é uma perda insubstituível, para a qual nunca estamos preparados. Que Papai do Céu conforte o coração de toda família."