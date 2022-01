Omar Aziz está com covid-19

O senador Omar Aziz (PSD-AM) informou nesta sexta-feira (21), pelas redes sociais, que foi diagnosticado com covid-19. Segundo o comunicado, ele está vacinado e sem sintomas, e vai cumprir período de isolamento. Omar foi o presidente da CPI da Pandemia.

"Mesmo com as medidas de precaução e distanciamento, contraí covid. Tomei todas as doses da vacina e estou assintomático. Vou cumprir quarentena como determinam as autoridades médicas", publicou o senador.