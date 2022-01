Paulo Rocha está com covid-19

Paulo Rocha relatou que está vacinado com as três doses e tem sintomas leves - Reprodução Tv Senado

O senador Paulo Rocha (PT-PA) anunciou na noite de segunda-feira (17), pelas redes sociais, que foi diagnosticado com covid-19. Ele está no Pará e comunicou que vai suspender o resto da sua agenda. O parlamentar relatou que está vacinado com as três doses e tem sintomas leves.

"O senador vem participando de atividades em Belém desde o início de janeiro, pois o Senado está em recesso. Ele suspendeu a agenda pública e ficará dez dias em isolamento", informa nota divulgada por Paulo Rocha.