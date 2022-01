Senador Mecias de Jesus testa positivo para a covid-19

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) informou por meio de uma rede social, nesta quarta-feira (12), que testou positivo para a covid-19. O parlamentar de 60 anos também disse que já tomou as duas doses da vacina contra a doença e se recupera bem em casa, onde está cumprindo isolamento.

"Devido ter tomado as duas doses da vacina estou bem e com sintomas leves. Permanecerei em minha residência, em Boa Vista, respeitando o protocolo de isolamento e seguindo todas as orientações médicas", explicou.



Também pelas redes sociais, Mecias de Jesus pediu às pessoas que reforcem os cuidados e se vacinem contra a covid-19.