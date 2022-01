Marcelo Castro está com covid-19

O senador Marcelo Castro (MDB-PI) informou nesta terça-feira (11), por meio do seu gabinete, que está com covid-19. O resultado saiu na segunda-feira (10). Segundo nota oficial, o senador tem sintomas leves e está em isolamento. Ele também tomou todas as doses de vacina e atribui a isso o seu quadro moderado da doença.

"Estou medicado e, graças à vacina, tenho sintomas leves. A pandemia não acabou, e precisamos estar atentos para controlar o avanço da doença com vacinação completa da população, inclusive de crianças entre 5 e 11 anos, distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel", recomenda o senador na nota.