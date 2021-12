Sancionada lei que dá título de Capital Nacional das Etnias a Ijuí, no Rio Grande do Sul

Foi sancionada nessa terça-feira (28) a Lei 14.280, de 2021, que confere o título de Capital Nacional das Etnias à cidade de Ijuí, no Rio Grande do Sul. A norma está publicada na edição desta quarta-feira (29) do Diário Oficial da União.

A medida teve origem no Projeto de Lei 1.855/2021, aprovado pelo Senado em 15 de dezembro. O texto é de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) e foi relatado pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS), que recomendou a aprovação da matéria. Como não foram apresentadas emendas, a proposição seguiu diretamente para sanção.

Ijuí é conhecida por reunir variados grupos étnicos, entre afrobrasileiros, índios, portugueses, franceses e italianos. A cidade detém um rico patrimônio cultural, histórico, turístico e natural, sendo considerada “terra das culturas diversificadas''. Em seu parecer, Lasier destacou a “exuberância multicultural” da cidade e, por isso, a considerou merecedora da homenagem.