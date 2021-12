Secretaria da Cultura organiza programação para o Janeiro Lilás – Mês da Visibilidade Trans

Durante janeiro, a Secretaria da Cultura (Sedac) e suas instituições oferecerão uma programação especial voltada às comemorações do Janeiro Lilás – Mês da Visibilidade Trans. Em busca de mais reconhecimento para as vivências das populações transexual e travesti, as atividades trarão discussões sobre discriminação, resistência e gênero, além de promover artistas trans da cena local.

Com a melhora no quadro da pandemia da Covid-19, em 2022 a programação acontecerá de forma híbrida, mesclando atividades presenciais e virtuais.

O Janeiro Lilás é uma iniciativa que busca a sensibilização da sociedade por mais conhecimento e reconhecimento das identidades de gênero, com o intuito de combater os estigmas e a violência sofridos pela população transexual e travesti. O lilás vem da junção das cores da bandeira trans: rosa, azul e branco. A ação ocorre em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, em 29 de janeiro.

PROGRAMAÇÃO

Museu Julio de Castilhos

15, 22 e 29/1 – 20h

Falas da Diversidade

Depoimentos de pessoas trans sobre as dificuldades que enfrentam no cotidiano de trabalho, estudo e vida em sociedade.

Onde: Instagram e Facebook



Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom)

17 a 22/1

Curta-metragemNega Lu

Exibições de hora em hora. Evento gratuito.Nega Lué um curta documental produzido pelo grupo Nuances e coletivo Catarsesobre uma personagem transgressora que impactou o universo gay de Porto Alegre. Uma bicha que circulou por vários mundos e deixou sua marca em todos. São 15 minutos de memórias que ficaram no corpo da cidade, gravadas nas pequenas histórias de pessoas que conheceram uma celebridade popular, sua vida e seu show.

Onde: Rua dos Andradas, 959 – Centro, Porto Alegre

24 a 29/1

FilmeQuestão de gênero

Exibições diárias às 10h e às 14h. Evento gratuito.Questão de gênero, de Rodrigo Najar, acompanha, durante um ano, a vida de sete pessoas que, em comum, têm o sentimento de que nasceram em um corpo que não era seu. Homens que nasceram mulheres e mulheres que nasceram homens contam como se descobriram transexuais e buscam viver em sua verdadeira identidade de gênero. O documentário mostra sonhos, alegrias, dramas e transformações vividos por essas sete pessoas que lutam para superar preconceitos, conflitos e barreiras em busca de uma vida mais feliz.

Onde: Rua dos Andradas, 959 – Centro, Porto Alegre

29 de janeiro

#Drops CineClube MuseCom

Vídeo com indicações de filmes para celebrar a diversidade no cinema. Um top 5 de produções cinematográficas que abordam questões sobre a diversidade.

Onde: perfil do MuseCom no YouTube

Biblioteca Pública do Estado (BPE)

Data a definir

Encontro do Clube de Leitura

Encontro com foco na literatura e no protagonismo de escritores e personagens trans. Participação do jovem escritor Alcan, que publicou por meio do edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas (executado pela Sedac, em parceria com a Fundação Marcopolo) o livroHistórias que eu gostaria de ler. Outros convidados estão previstos.

A ideia é também discutir a forma como as pessoas se colocam em relação às datas marcadas para questões da diversidade de gênero e divulgar obras literárias e seus autores, entendendo o papel da Biblioteca Pública nesse contexto. Durante o mês, serão divulgados títulos com essa temática nas redes sociais da instituição.

Onde: Rua Riachuelo, 1.190 – Porto Alegre

Onde: Rua Riachuelo, 1.190 – Porto Alegre

Cinemateca Paulo Amorim

25 a 30/1

Mostra de filmes

Na sessão da noite, apresentação de filmes brasileiros sobre o tema. Está prevista uma sessão comentada.

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre





Teatro de Arena

25/1

Projeto: Translúcidas – Narrativas Reais e Visíveis, com curadoria artística de Ajeff Ghenes

Falas e debates com a presença de personalidades trans, fazendo reflexões sobre pautas e demandas da comunidade. Performance de artistas trans de vários segmentos das artes, como artes cênicas, dança, audiovisual e literatura.

Durante o mês de janeiro, o Arena também divulgará conteúdos sobre a temática nas suas redes sociais.





Casa de Cultura Mario Quintana

Entre 26 e 28/1, às 18h

Programa de fomento ao mercado editorial trans

Programação inclui o lançamento de um livro de um autor ou autora transexual (26/1), sarau poético (27/1) e palestra sobre (in)visibilidade trans (28/1). Necessita inscrição prévia, com divulgação em breve.

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre





Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e Casa de Cultura Mario Quintana

29/1

Sessão comentada do documentárioIntransitivo: um documentário sobre narrativas trans

Sessão será realizada na Casa de Cultura, com as presenças de Lau Graef, Gabz, Gustavo Deon e Luka Machado, que idealizaram e produziram o documentário. Também serão produzidos conteúdos para as redes sociais do Margs, divulgados na semana que antecede o dia 29, visando ampliar a discussão sobre visibilidade trans a partir das narrativas presentes no documentário.

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre

Onde: Casa de Cultura Mario Quintana – Rua dos Andradas, 736, Porto Alegre