Divaldo Franco é homenageado pelo Senado com a Comenda Zilda Arns

O líder espírita Divaldo Pereira Franco recebeu, na segunda-feira (20), a Comenda Zilda Arns — que é concedida pelo Senado a pessoas e instituições que se destacam na proteção de crianças e adolescentes. A comenda foi entregue a Divaldo pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), em cerimônia promovida em Salvador.

A homenagem reconhece, entre outras atividades, o trabalho de Divaldo Pereira Franco na Mansão do Caminho (instituição localizada no bairro de Pau da Lima, na capital da Bahia), que faz parte do Centro Espírita Caminho da Redenção. Fundada na década de 1950, a Mansão do Caminho atende pessoas em situação de vulnerabilidade social em creches, escolas, centros assistenciais e de saúde.

— Fizemos a indicação do nome de Divaldo como forma de agradecimento por ele nos mostrar o quanto é gratificante exercer a caridade e semear o amor. Sua história de dedicação ao próximo é admirável — declarou Angelo Coronel durante a cerimônia.

Comenda Zilda Arns

Criada pelo Senado em 2017, essa comenda leva o nome da médica Zilda Arns (1934-2010), sanitarista e pediatra que se destacou na ação social junto a populações carentes, atuando no Brasil e no exterior. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, ela foi fundadora da Pastoral da Criança, organismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) que atua com o desenvolvimento de ações nas áreas de saúde, educação e cidadania, com foco no bem-estar infantil e materno.

A primeira edição da Comenda aconteceu em 2019. Divaldo Pereira Franco receberia a homenagem em março de 2020, mas a cerimônia foi adiada em decorrência da pandemia de covid-19.