Estado entrega Medalha Simões Lopes Neto nesta quarta, dia 22

O governo do Estado realiza, na quarta-feira (22/12), às 16h, a cerimônia de entrega da Medalha Simões Lopes Neto. Será no Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, na capital.

A Medalha Simões Lopes Neto é uma condecoração outorgada pelo governo do Estado a personalidades que se distinguiram em atividades culturais. Neste ano, onze personalidades serão agraciadas.

A cerimônia contará com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Cultura, Beatriz Araujo. Será possível acompanhar atransmissão ao vivo pelos canal oficial do governo do Estado no Youtube.

Aviso de pauta

O quê: entrega da Medalha Simões Lopes Neto

Quando: quarta-feira (22/12), às 16h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini

Plataforma:canal oficial do governo do Estado no Youtube