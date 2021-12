Gurgacz pede retomada de pronunciamentos no início das sessões do Senado

Em pronunciamento nesta segunda-feira (20), o senador Acir Gurgacz (PDT-RO) pediu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que considerasse a possibilidade do retorno do pequeno expediente — parte inicial da sessão destinada a pronunciamentos dos senadores — a partir de fevereiro de 2022.

O senador ressaltou a importância da utilização da tribuna nesses momentos para que os senadores possam se comunicar com "os eleitores e a sociedade civil organizada".

Para ele, é igualmente importante que, a partir do próximo ano legislativo, o Senado determine que, além de parlamentares e funcionários, todas as pessoas que visitarem o Congresso Nacional estejam vacinadas contra a covid-19.

— Eu entendo ser uma medida importante que o Senado deve endossar, o da exigência da vacinação para entrar no Senado Federal, não só no Senado, mas talvez também no Congresso Nacional, pois é somente com a vacina que iremos conseguir avançar no combate à covid-19 — declarou.