Rogério Carvalho lamenta postura de Bolsonaro em relação à Anvisa

Em pronunciamento nesta segunda-feira (20), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) lamentou a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, por criticar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e pedir a identificação dos técnicos do órgão que autorizaram a vacinação contra a covid-19 de crianças a partir de 5 anos de idade.

Para Rogério Carvalho, a atitude do presidente é fruto da ignorância e do desrespeito que ele tem em relação às instituições.

O senador destacou a importância e o respeito que a Anvisa tem em todo o mundo, inclusive entre as instituições congêneres. Ele aproveitou para pedir que o presidente da agência, Antonio Barra Torres, continue com seu trabalho "correto e altivo" à frente do órgão.

— E a decisão da agência, neste caso, decorre de estudos sérios. Não aqueles estudos que a gente via durante a pandemia, de protocolos inexistentes, estudos inexistentes. Nós estamos falando do que o mundo está fazendo e estamos falando daquilo que, ao longo desses quase dois anos de pandemia, a curva de aprendizagem já mostrou e que, portanto, permite a tomada de decisão com segurança — disse.

Por fim, Rogério Carvalho manifestou o desejo de que, em 2022, um ano eleitoral, o Brasil reencontre o caminho da pacificação, do crescimento e da geração de emprego.