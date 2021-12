Senado aprova autorização de empréstimo de US$ 52,1 milhões para o estado do Ceará

O Plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira (20) autorização para contratação de crédito externo de US$ 52,1 milhões entre o Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos serão destinados ao financiamento parcial do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio) do estado do Ceará. A proposta (MSG 94/2021) vai à promulgação.

O relator, senador Cid Gomes (PDT-CE), explicou durante leitura do relatório que o objetivo do programa é contribuir para a redução do nível de crimes violentos no estado do Ceará, com foco nos jovens e grupos vulneráveis, aumentando a capacidade de prevenção e investigação policial, principalmente na cidade de Fortaleza. O financiamento visa ainda, segundo o senador, melhorar a qualidade dos serviços de reabilitação de adolescentes infratores.

O custo total do programa foi estimado em US$ 65,2 milhões, sendo US$ 13 milhões provenientes de contrapartida estadual e o restante financiado pelo BID.