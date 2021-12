Amin pede que Pacheco lidere ação para reduzir valor do fundo eleitoral

Esperidião Amin defende redução do valor previsto no Orçamento, de R$ 5,7 bilhões

Em pronunciamento nesta segunda-feira (20), o senador Esperidião Amin (PP-SC) fez um apelo para que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, assuma a liderança de um movimento para reduzir o valor do Orçamento de 2022 destinado ao fundo eleitoral.

Na última sexta-feira (17), senadores e deputados federais abriram caminho para garantir o dinheiro do fundo eleitoral, com a derrubada do veto presidencial ao dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que tratava da questão. Nesta segunda-feira, o Congresso Nacional deve decidir se o valor ficará mesmo em R$ 5,7 bilhões, com a votação do projeto de Lei Orçamentária de 2022 (PLN 19/2021).

Para Esperidião Amin, é inaceitável que, diante de um cenário de crise, e com total reprovação da opinião pública, o Congresso Nacional não consiga, por meio de acordo, pelo menos reduzir o valor desse fundo.

— Em termos práticos, senhor presidente, eu me coloco no lugar do presidente da República. Se for este número, ele é obrigado a vetar de novo. E nós vamos prolongar pelo ano de 2022 um tema que é repudiado pela opinião pública e, o que é pior, coloca a política e as instituições democráticas no banco dos réus — conclamou.