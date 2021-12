Vetos importantes não foram apreciados, diz Paim

Em pronunciamento nesta segunda-feira (20), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou o fato de vetos importantes não terem sido apreciados neste ano. Entre eles, o senador destacou o VET 33/2021, que segundo o senador, impõe enorme prejuízo a 5 milhões de pessoas com lúpus e epilepsia. Ele também citou o VET 59/2021, ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, e o VET 48/2021 ao projeto que permite quebra de patentes de vacinas e remédios para combate à pandemia de covid-19. Para o senador, é importante colocá-los em pauta em fevereiro.

— Com o avanço da vacinação, vários países registram quedas do número de óbitos e casos graves. Vejam a importância da vacinação. Mas a falta de vacina, principalmente pelos países pobres, impedem o avanço do combate a covid-19 — criticou.

Paim ainda destacou que o Brasil vive um cenário "quase de guerra", com mais de 618 mil mortos em decorrência da covid-19. E criticou a alta dos juros e da inflação, afirmando que o desemprego bate recorde e a fome volta a assombrar os brasileiros.