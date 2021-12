Congresso aprova crédito suplementar de R$ 1,233 bilhão

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (17) um substitutivo ao PLN 40/2021. O texto aprovado abre crédito suplementar de R$ 1,233 bilhão para diversos órgãos do Poder Executivo.

Entre os beneficiados estão as empresas públicas Serpro e Dataprev — visando à manutenção e ao atendimento de seus contratos de tecnologia. A Dataprev, entre outras atividades, mantém os sistemas do Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Já o Serpro é responsável, entre outras atividades, pela manutenção e produção do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Relator da matéria, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) apresentou complementação de voto que destina R$ 300 milhões para projetos de desenvolvimento sustentável local integrado e qualificação viária. Outras mudanças promovidas por ele atendem a despesas de fomento ao setor agropecuário, saneamento básico em pequenas comunidades e consolidação de assentamentos rurais pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).





Com informações da Agência Câmara