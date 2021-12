Aprovado crédito suplementar para seis estatais

O PLN 28/2021 abre crédito suplementar de R$ 59,6 milhões para seis estatais. Desse total, R$ 23,4 milhões se destinam às Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (17) um projeto de lei que abre crédito suplementar de R$ 59,6 milhões para seis estatais (PLN 28/2021). Metade desses recursos destina-se à geração e à transmissão de energia elétrica — com R$ 23,4 milhões destinados especificamente às Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte).



A suplementação deverá ser usada para aquisição de equipamentos de grande porte utilizados para promover o controle da temperatura e da umidade de ambientes (chillers), manutenção de turbina LM6000 e para melhoria da estrutura de tecnologia da informação da empresa incorporada Amazonas Geração e Transmissão de Energia (AmGT).

Segurança do sistema

Também na área de energia, a Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT Eletrosul) deve receber R$ 7,2 milhões para manutenção do sistema de transmissão, com destaques aos investimentos para enfrentar emergências como quedas de torres e sinistros de equipamentos, bem como a compra de transformadores e reatores. O objetivo é manter a segurança do Sistema Interligado Nacional, que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil.

Já a Petrobras Transporte (Transpetro) deve receber R$ 20,3 milhões para reformar a sede da empresa, no Rio de Janeiro. A dotação também vai custear a atualização do sistema de gerenciamento empresarial (SAP) e notebooks.

A matéria ainda destina os seguintes recursos: