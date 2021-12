Aprovados R$ 84 milhões para instalação de 91 pontos de atendimento da Caixa

O Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (17) projeto que abre crédito suplementar de R$ 83,8 milhões para instalação de 91 novos pontos de atendimento bancário da Caixa Econômica Federal (PLN 22/2021). Quase a metade será aberta no Pará (23 agências) e no Maranhão (19). As demais agências serão em São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O texto vai à sanção presidencial.

Na Comissão Mista de Orçamento (CMO), a matéria teve relatoria do deputado Sanderson (PSL-RS).

De autoria do Poder Executivo, o projeto ainda destina R$ 25,5 milhões de crédito suplementar para outras estatais:

R$ 6,3 milhões para Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE). Os recursos adicionais serão gastos para recuperar torres de energia danificadas com sinistro ocorrido em janeiro de 2020 em Santa Vitória (RS).

R$ 4,2 milhões para Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), para aquisição e montagem de secadores dentro das unidades armazenadoras. O investimento tem como objetivo diminuir a perda de produtos armazenados e elevar a receita por meio do aumento do volume de comercialização nas unidades.

R$ 14,5 milhões para Companhia Docas do Pará (CDP), para compra de defensas portuárias e implantação do sistema de combate a incêndio do Terminal de Outeiro.

R$ 365 mil para Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba), para readequação e rede de drenagem das vias internas do Porto de Aratu (BA).

Origem

A maior parte do financiamento será custeado com recursos próprios das empresas. Apenas a suplementação das companhias Docas vêm da realocação de recursos.

Com informações da Agência Câmara