Congresso restabelece auxílio a produtores rurais afetados pela pandemia

O Congresso Nacional derrubou nesta sexta-feira (17) veto total que o presidente da República havia feito ao auxílio a pequenos produtores rurais afetados pela pandemia de covid-19 (Veto 51/2021). O auxílio está previsto no Projeto de Lei (PL) 823/2021.

O texto vetado — e agora restaurado pelos parlamentares — prevê o suporte à agricultura familiar até 2022, com prorrogação, descontos e renegociação de dívidas dos produtores e flexibilização no crédito rural. Entre as medidas previstas estão o pagamento de um auxílio no valor de R$ 2,5 mil por família para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza.

O presidente Jair Bolsonaro havia alegado que seu veto era necessário para o cumprimento de normas orçamentárias e financeiras. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a ideia era evitar sobreposição com outras medidas existentes.

Com informações da Agência Câmara