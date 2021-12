Senado escolhe nomes para compor a Comissão Representativa do Congresso

O Senado definiu nesta quinta-feira (16) os nomes dos senadores que vão compor a comissão representativa do Congresso Nacional para o período do recesso legislativo. O grupo de parlamentares — que inclui também deputados — atua em situações emergenciais. Na presidência da sessão, o senador Carlos Fávaro (PSD-MT) anunciou os nomes indicados pelas lideranças partidárias e aprovados em Plenário.

Compete à comissão representativa, entre outras prerrogativas, zelar pela preservação da competência legislativa do Congresso Nacional em face da atribuição normativa dos outros Poderes; deliberar sobre diversos assuntos de competência do Congresso; fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo; e exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do período legislativo seguinte sem prejuízo para o país ou suas instituições.

A comissão vai atuar entre os dias 23 de dezembro e 1º de fevereiro de 2022.