Vai à Câmara criação do Livro dos Heróis e Heroínas da Pandemia de Covid-19

O Plenário aprovou nesta quinta-feira (16) um projeto que cria o Livro dos Heróis e Heroínas da Pandemia de Covid-19. O texto, sugerido pela CPI da Pandemia, teve como relator o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A matéria segue para a Câmara dos Deputados.

De acordo com o PL 3.820/2021, o Livro dos Heróis e Heroínas da Pandemia de Covid-19 será depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. O monumento já abriga o Livro dos Heróis e das Heroínas da Pátria.

Segundo o texto, o livro deve registar a “inscrição perpétua em homenagem a todos os profissionais de saúde que, com dedicação e heroísmo, atuaram no enfrentamento da pandemia de covid-19 em território brasileiro”. Para Randolfe, se não fosse a atuação de médicos, enfermeiros e outros profissionais, o impacto da pandemia teria sido ainda maior.

— O Brasil foi, lamentavelmente, o país que mais matou profissionais de saúde no curso da pandemia. Foram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e diferentes profissionais. Para que nós não nos esqueçamos, para que as gerações futuras não se esqueçam, para que nunca mais aconteça. Tenho certeza de que, se não fosse a atuação desses profissionais de saúde, o tamanho da tragédia brasileira seria ainda maior do que esses mais de 600 mil compatriotas que perderam a vida — destacou Randolfe.