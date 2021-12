Senado aprova sessão temática sobre busca ativa de alunos que deixaram escola na pandemia

O Senado deve realizar em fevereiro uma sessão temática de debates com o tema “Busca ativa: toda criança na escola”. O requerimento (RQS 2.407/2021), do senador Flávio Arns (Podemos-PR) e outros parlamentares, foi aprovado nesta quinta-feira (16) pelo Plenário.

Na justificativa do requerimento, Anrs alerta para o impacto da pandemia de coronavírus sobre a área de educação. Ele destaca problemas como exclusão digital e prejuízos na aprendizagem, além de questões emocionais e nutricionais dos alunos. Mas, segundo o parlamentar, a consequência de maior gravidade é o abandono e a evasão escolar de parcelas significativas de crianças e adolescentes.

“O fechamento das escolas por razões sanitárias deixou milhares de estudantes sem acesso ao ensino (por falta de equipamentos e de internet, principalmente), mas também os afastou do contado com professores e colegas, criando um distanciamento em relação à sala de aula, o que levou muitos ao abandono dos estudos. Como agravante, muitos desses estudantes ficaram sem o suporte da alimentação escolar e sem as redes apoio que a escola geralmente proporciona para aqueles que são mais frágeis ou vítimas de violência. Portanto, o cenário que se descortina para gestores e trabalhadores da educação em 2022 é bastante preocupante”, afirma Arns.

Devem ser convidados para a sessão temática representantes do Ministério da Educação, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Movimento Todos pela Educação, da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime) e do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed). A data do debate será definido pela Secretaria Geral da Mesa.