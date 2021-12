Zenaide Maia lembra importância do voto para reduzir pobreza e desemprego

Zenaide em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira - Agência Senado

Ao desejar aos brasileiros mais emprego, menos fome, mais moradia e acesso à saúde e educação em 2022, a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) lembrou, em pronunciamento nesta quinta-feira (16), que o próximo ano será marcado por eleições gerais, quando serão eleitos os novos presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais.

Ela sugeriu que, na hora de escolherem seus candidatos nas urnas, os eleitores se lembrem da importância da democracia e da atividade política.

— As mulheres e os homens deste país não estão com fome, não estão sem um teto, porque Deus quis. Não! Isso são decisões políticas. A decisão política dos Poderes, que resolve assumir uma política que deixa 20 milhões com fome, mais da metade desempregado e subempregado. Por isso, a importância da democracia. Vocês não são pobres porque Deus quis. Vocês estão sendo empobrecidos pelo Estado brasileiro — afirmou.

Zenaide também fez um apelo por uma maior participação feminina na política.

— Somos 50% da população brasileira e, se temos menos de 15% da representatividade, quer dizer que a população brasileira não está representada — lembrou.