Dário Berger quer união da bancada catarinense para novo pacto federativo

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), o senador Dário Berger (MDB-SC) afirmou que não há nada mais importante para Santa Catarina do que a renegociação do novo pacto federativo. Para ele, fica cada vez mais óbvio que as regras do atual pacto estão extremamente distorcidas.

O senador destacou que Santa Catarina pagou R$ 70 bilhões em impostos para o governo federal em 2020, mas o governo transferiu menos de R$ 7 bilhões para o estado.

— O principal prejudicado nesse quesito é o estado de Santa Catarina. Para mudar essa realidade, é preciso união e comprometimento da bancada catarinense no Congresso Nacional. É preciso também um compromisso com as reformas, com o novo pacto federativo, que é importantíssimo para regular as relações dos estados federados. Se nossa bancada não estiver unida para atingir esse objetivo, certamente não vamos conseguir.

Em relação à participação do estado no produto interno bruto (PIB) do país, Dário ressaltou que Santa Catarina é o terceiro estado que mais paga tributos ao governo federal, mas está em 24º lugar no recebimento de investimentos. O senador classificou esse fato como absurdo e inadmissível, sendo uma injustiça com o povo catarinense.

— Temos obras federais que há décadas estão sem conclusão, caminham a passo de tartaruga, especialmente no que diz respeito a infraestrutura e logística do nosso estado. Isso aumenta o valor do frete, encarece o transporte e diminui a competitividade das nossas empresas — criticou.